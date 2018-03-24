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За неналежні умови на полігоні “Широкий лан” відповідатиме низка посадовців - Міноборони

Київ • УНН

 • 13484 перегляди

КИЇВ. 24 березня. УНН. За створення неналежних умов для життя особового складу на полігоні “Широкий лан” у Миколаївській області до відповідальності притягнуто низку посадових осіб із командного складу. Про це сьогодні на брифінгу у Києві повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк, передає кореспондент УНН.

“За підсумками призначеного та проведеного розслідування щодо ситуації, яка склалася у міжвидовому центрі підготовки військових частин та підрозділів на полігоні „Широкий лан“, рішенням міністра оборони України притягнуто до відповідальності низку посадових осіб”, — сказав Гуцуляк.

Разом з цим він не уточнив, хто саме із офіцерів відповідатиме за безлад.

Нагадаємо, прокуратура Миколаївського гарнізону відкрила кримінальне провадження щодо незабезпечення належних умов проживання військовослужбовців на полігоні “Широкий лан”. Крім того, на цьому ж полігоні сталася пожежа, в якій загинув один військовий, а ще декілька отримали опіки.

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