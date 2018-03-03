За минулу добу зоні АТО загинув один військовослужбовець, двоє - отримали поранення

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Київ • УНН

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КИЇВ. 3 березня. УНН. Протягом минулої доби ворог провів 8 прицільних обстрілів по позиціям ЗСУ. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.

“На Луганському напрямку, агресор вів вогонь зі 120-мм мінометів у районі населеного пункту Троїцьке. Поблизу Станиці Луганської загарбники порушили перемир’я зі стрілецької зброї”, — вказано у повідомленні.

Також зазначається, що: “На Донецькому напрямку противник з мінометів калібру 120 та 82-мм, гранатометів різних типів і стрілецької зброї неодноразово обстрілював наші позиції довкола Авдіївки. Також, 82-мм міномети і озброєння БМП ворог застосував неподалік Богданівки”.

“Загалом, минулої доби, агресор провів 8 прицільних обстрілів позицій Збройних Сил України. Унаслідок ворожого вогню, на жаль, загинув один український воїн, ще двоє наших захисників отримали поранення”, — повідомили у штабі.

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