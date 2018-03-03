За минулу добу зоні АТО загинув один військовослужбовець, двоє - отримали поранення
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. Протягом минулої доби ворог провів 8 прицільних обстрілів по позиціям ЗСУ. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.
“На Луганському напрямку, агресор вів вогонь зі 120-мм мінометів у районі населеного пункту Троїцьке. Поблизу Станиці Луганської загарбники порушили перемир’я зі стрілецької зброї”, — вказано у повідомленні.
Також зазначається, що: “На Донецькому напрямку противник з мінометів калібру 120 та 82-мм, гранатометів різних типів і стрілецької зброї неодноразово обстрілював наші позиції довкола Авдіївки. Також, 82-мм міномети і озброєння БМП ворог застосував неподалік Богданівки”.
“Загалом, минулої доби, агресор провів 8 прицільних обстрілів позицій Збройних Сил України. Унаслідок ворожого вогню, на жаль, загинув один український воїн, ще двоє наших захисників отримали поранення”, — повідомили у штабі.