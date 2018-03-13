За минулу добу зоні АТО два українських військовослужбовці отримали поранення
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Протягом минулої доби ворог провів 5 прицільних обстрілів по позиціям ЗСУ. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.
“На Луганському напрямку противник з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї вів вогонь по наших позиціях у районі населених пунктів Новгородське й Луганське”, — вказано у повідомленні.
Також зазначається, що: “На Донеччині грубо порушуючи Мінські домовленості окупанти застосували по силам АТО 120 та 82 мм міномети поблизу Павлополя, озброєння БМП-2 й 82 мм міномети біля Водяного, міномети та стрілецьку зброю по захисниках Авдіївки”.
“Унаслідок ворожого вогню два українських воїна зазнали поранень. Військовослужбовців доставлено до військово-медичних установ та надано медичну допомогу”, — повідомили у штабі.