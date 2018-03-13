За минувшие сутки зоне АТО два украинских военнослужащих получили ранения
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. За прошедшие сутки враг провел 5 прицельных обстрелов по позициям ВСУ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
“На Луганском направлении противник из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вел огонь по нашим позициям в районе населенных пунктов Новгородское и Луганское”, — указано в сообщении.
Также отмечается, что: “В Донецкой области грубо нарушая Минские договоренности оккупанты применили по силам АТО 120 и 82 мм минометы вблизи Павлополя, вооружения БМП-2 и 82 мм минометы у Водяного, минометы и стрелковое оружие по защитниках Авдеевки”.
“В результате вражеского огня два украинских воина получили ранения. Военнослужащие доставлены в военно-медицинские учреждения, где им оказана медицинская помощь”, — сообщили в штабе.