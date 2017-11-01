За минулу добу в зоні АТО один військовий загинув, ще п’ятеро отримали поранення
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. За минулу добу у зоні проведення АТО бойовики 17 разів обстріляли позиції ЗСУ. Внаслідок бойових дій один військовослужбовець загинув, ще п’ятеро отримали поранення, передає УНН з посиланням на прес-службу штабу АТО.
“У районі проведення АТО ворог й надалі порушує перемир’я та застосовує озброєння, калібр якого перевищує 100 міліметрів, що вкотре підтверджує зацікавленість бойовиків в ескалації конфлікту на Донбасі”, — йдеться в повідомленні.
На Приморському напрямку увечері бойовики майже 2 години били із 122-міліметрової артилерії, мінометів калібру 120 міліметрів, гранатометів та кулеметів по оборонцях Широкиного.
На Луганському напрямку російсько-окупаційні угруповання вночі випустили 5 мін калібру 120 міліметрів неподалік Оріхового.
На Донецькому напрямку під ворожим вогнем із різних видів гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї опинились позиції української армії на підступах до Авдіївки, Луганського та Зайцевого.
“Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 17 разів порушили режим тиші. Переважаючим вогнем із піхотного озброєння сили АТО 13 разів пригнічували активність найманців. Унаслідок бойових дій один український воїн загинув, ще п’ятеро отримали поранення”, — повідомили у штабі.