За минулу добу в Україні зробили рекордну кількість тестувань на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. За останню добу в Україні провели рекордну кількість ПЛР-тестувань на COVID-19 – 7 315. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
"За останню добу здійснено рекордну кількість досліджень методом ПЛР – 7 315. Наша мета - робити якомога більше тестувань задля того, щоб контролювати та побороти коронавірусну хворобу", - зазначив він.
Окрім того, за його словами, найбільша кількість підтверджених випадків за добу зафіксована у Чернівецькій області.
"В розрізі регіонів за останню добу, найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Києві – 60, Чернівецькій області - 82, Тернопільській – 71 та Рівненській областях – 49", - додав він.
Нагадаємо, в Україні на 9 годину 30 квітня зафіксовано вже 10 406 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 261 - летальний. Приріст випадків захворювання за добу - 540, що одне з найбільших значень з початку епідемії.