За минулу добу в Києві виявили 1070 нових хворих на коронавірус, померли 19 людей

Цитата:

"1070 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. Померли 19 людей. Усього за період пандемії в місті 3034 летальних випадків від вірусу. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 152 203", – повідомив Віталій Кличко.

Деталі

Так, захворіли: 608 жінок віком від 18 до 92 років, 400 чоловіків віком від 19 до 90 років. А також 41 дівчинка від 3 днів до 17 років та 21 хлопчик від 2 до 17 років.

До лікарень столиці госпіталізували 126 пацієнтів. Одужала минулої доби 541 людина. Загалом коронавірус подолали 101 345 киян.

Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі – 191, Дарницькому – 177 та в Оболонському – 143 випадки.

Доповнення

В Україні зафіксовано вже 1,535 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст, за 19 березня, - 15,2 тисячі, що менше, ніж учора.