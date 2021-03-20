За минулу добу в Києві виявили 1070 нових хворих на коронавірус, померли 19 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. У столиці виявили за минулу добу 1070 хворих на коронавірус. 19 людей померли. Про це мер Києва Віталій Кличко написав у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
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"1070 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. Померли 19 людей. Усього за період пандемії в місті 3034 летальних випадків від вірусу. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 152 203", – повідомив Віталій Кличко.
Деталі
Так, захворіли: 608 жінок віком від 18 до 92 років, 400 чоловіків віком від 19 до 90 років. А також 41 дівчинка від 3 днів до 17 років та 21 хлопчик від 2 до 17 років.
До лікарень столиці госпіталізували 126 пацієнтів. Одужала минулої доби 541 людина. Загалом коронавірус подолали 101 345 киян.
Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі – 191, Дарницькому – 177 та в Оболонському – 143 випадки.
Доповнення
В Україні зафіксовано вже 1,535 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст, за 19 березня, - 15,2 тисячі, що менше, ніж учора.