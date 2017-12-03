За минулу добу у зоні АТО поранено трьох військовослужбовців

"Бойовики активізували обстріли по позиціях українських військових. Всього минулої доби ворог 30 разів відкривав вогонь. У результаті один український боєць був поранений біля села Золоте, а ще двох – травмовано на підступах до Опитного і Луганського", - сказав речник з питань АТО.

Як уточнив Мотузяник поранених військових направили до лікарні, їм надали необхідну медичну допомогу.

Також, за його словами, ворог бив і по житлових кварталах Водяного, Авдіївки та Верхньоторецького.

"Внаслідок цього зазнала поранення 31-річна мешканка селища Верхньоторецьке", - додав полковник.

Нагадаємо, КПВВ у зоні АТО за добу перетнули майже 30 тисяч осіб.