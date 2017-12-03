За минувшие сутки в зоне АТО ранены трое военнослужащих
Киев • УНН
КИЕВ. 3 рудник. УНН. За прошедшие сутки на Донбассе ранены и травмированы трое украинских военнослужащих, также есть раненые среди мирного населения. Об этом сообщил пресс-секретарь министерства обороны Украины по вопросам АТО, полковник Александр Мотузяник, передает УНН.
"Боевики активизировали обстрелы по позициям украинских военных. Всего за минувшие сутки враг 30 раз открывал огонь. В результате один украинский боец был ранен возле села Золотое, а еще двое - травмированы на подступах к Опытному и Луганскому", - сказал спикер по вопросам АТО.
Как уточнил Мотузяник раненых военных направили в больницу, им оказали необходимую медицинскую помощь.
Также, по его словам, враг бил и по жилым кварталам Водяного, Авдеевки и Верхнеторецкого.
"В результате получила ранения 31-летняя жительница поселка Верхнеторецкое", - добавил полковник.
Напомним, КПВВ в зоне АТО за сутки пересекли почти 30 тысяч человек.