За минувшие сутки в зоне АТО ранены трое военнослужащих

"Боевики активизировали обстрелы по позициям украинских военных. Всего за минувшие сутки враг 30 раз открывал огонь. В результате один украинский боец ​​был ранен возле села Золотое, а еще двое - травмированы на подступах к Опытному и Луганскому", - сказал спикер по вопросам АТО.

Как уточнил Мотузяник раненых военных направили в больницу, им оказали необходимую медицинскую помощь.

Также, по его словам, враг бил и по жилым кварталам Водяного, Авдеевки и Верхнеторецкого.

"В результате получила ранения 31-летняя жительница поселка Верхнеторецкое", - добавил полковник.

Напомним, КПВВ в зоне АТО за сутки пересекли почти 30 тысяч человек.