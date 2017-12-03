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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 18082 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 33180 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 103136 просмотра

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10 марта, 18:32 • 111563 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 132785 просмотра

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10 марта, 11:47 • 107057 просмотра

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10 марта, 09:12 • 108553 просмотра

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За минувшие сутки в зоне АТО ранены трое военнослужащих

За минувшие сутки в зоне АТО ранены трое военнослужащих

Киев  •  УНН

 • 12058 просмотра

КИЕВ. 3 рудник. УНН. За прошедшие сутки на Донбассе ранены и травмированы трое украинских военнослужащих, также есть раненые среди мирного населения. Об этом сообщил пресс-секретарь министерства обороны Украины по вопросам АТО, полковник Александр Мотузяник, передает УНН.

"Боевики активизировали обстрелы по позициям украинских военных. Всего за минувшие сутки враг 30 раз открывал огонь. В результате один украинский боец ​​был ранен возле села Золотое, а еще двое - травмированы на подступах к Опытному и Луганскому", - сказал спикер по вопросам АТО.

Как уточнил Мотузяник раненых военных направили в больницу, им оказали необходимую медицинскую помощь.

Также, по его словам, враг бил и по жилым кварталам Водяного, Авдеевки и Верхнеторецкого.

"В результате получила ранения 31-летняя жительница поселка Верхнеторецкое", - добавил полковник.

Напомним, КПВВ в зоне АТО за сутки пересекли почти 30 тысяч человек.

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