За минулу добу у зоні АТО один військовослужбовець отримав поранення
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. За минулу добу бойовики 7 разів обстріляли позиції ЗСУ. Внаслідок ворожих обстрілів один український військовослужбовець отримав поранення. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-центр штабу АТО.
“Минула доба вкотре довела, що російсько-окупаційні війська продовжують нехтувати домовленостями щодо новорічно-різдвяного перемир’я. Обстріли позицій Збройних Сил України з їхньої сторони не припинилися”, — йдеться в повідомленні.
На Луганському напрямку загарбники застосували 82-мм міномети, гранатомети та великокаліберні кулемети поблизу Луганського, а зі стрілецької зброї окупанти провокували сили ЗСУ у районі Станиці Луганської.
На Донецькому напрямку, в нічний час, противник зі стрілецької зброї та гранатометів неодноразово обстрілював українські оборонні укріплення біля Верхньоторецького. На Приазов’ї ворог із мінометів різних калібрів грубо порушував перемир’я біля Гнутового та Широкиного. А неподалік Водяного — вів вогонь з гранатометів і легкого піхотного озброєння.
“Загалом, минулої доби, російсько-терористичні війська 7 разів порушили режим тиші. У результаті ворожого обстрілу один український військовослужбовець зазнав поранення. Його доставлено до військового шпиталю та надано лікарську допомогу”, — повідомили у штабі.