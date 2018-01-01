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За минувшие сутки в зоне АТО один военнослужащий получил ранения

Киев • УНН

 • 13562 просмотра

КИЕВ. 1 января. УНН. За минувшие сутки боевики 7 раз обстреляли позиции ВСУ. В результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

За минувшие сутки в зоне АТО один военнослужащий получил ранения

“Минувшие сутки в очередной раз доказали, что российско-оккупационные войска продолжают пренебрегать договоренностями по новогодне-рождественского перемирия. Обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины с их стороны не прекратились”, — говорится в сообщении.

На Луганском направлении захватчики применили 82-мм минометы, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы вблизи Луганского, а из стрелкового оружия оккупанты провоцировали силы ВСУ в районе Станицы Луганской.

На Донецком направлении, в ночное время, противник из стрелкового оружия и гранатометов неоднократно обстреливал украинские оборонные укрепления у Верхнеторецкого. На Приазовье враг с минометов различных калибров грубо нарушал перемирие у Гнутово и Широкино. А неподалеку Водяного — вел огонь из гранатометов и легкого пехотного вооружения.

“В целом, за минувшие сутки, российско-террористические войска 7 раз нарушили режим тишины. В результате вражеского обстрела один украинский военнослужащий получил ранение. Он доставлен в военный госпиталь и предоставлено врачебную помощь”, — сообщили в штабе.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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