За минулу добу розшукали та повернули додому 34 дитини
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. За минулу добу, 23 лютого, поліцейські розшукали та повернули додому 34 дитини. Про це повідомляє УНН з посиланням на Національну поліцію України.
“За минулу добу нашими поліцейськими було розшукано та повернено додому 34 дитини.Сьогодні малеча знаходиться у безпеці поруч з рідними та близькими”, — йдеться у повідомленні.
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Нагадаємо, у Київській області оголошено в розшук двох неповнолітніх вихованців одного з реабілітаційних центрів.