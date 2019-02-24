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За минулу добу розшукали та повернули додому 34 дитини

За минулу добу розшукали та повернули додому 34 дитини

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 лютого. УНН. За минулу добу, 23 лютого, поліцейські розшукали та повернули додому 34 дитини. Про це повідомляє УНН з посиланням на Національну поліцію України.

“За минулу добу нашими поліцейськими було розшукано та повернено додому 34 дитини.Сьогодні малеча знаходиться у безпеці поруч з рідними та близькими”, — йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, у Київській області оголошено в розшук двох неповнолітніх вихованців одного з реабілітаційних центрів.

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