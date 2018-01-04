Минулої доби жоден український військовослужбовець не загинув і не був поранений
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Протягом минулої доби у зоні проведення антитерористичної операції бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” 5 разів порушили режим тиші. Внаслідок обстрілів жоден український військовослужбовець не загинув і не був поранений. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.
Бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” попри “Новорічне перемир’я” продовжують здійснювати обстріли позицій Збройних Сил України, зокрема, з озброєння забороненого Мінськими домовленостями.
У повідомлені прес-центру зазначається, що друга половина минулої доби, починаючи із 15.30, у районі проведення АТО пройшла без порушень режиму припинення вогню - вздовж усієї лінії розмежування сторін не зафіксовано жодного обстрілу.
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"Натомість, у першій половині дня, російсько-окупаційні угруповання 5 разів порушували перемир’я на Донецькому напрямку. Зокрема, з мінометів калібру 82-мм бойовики вели вогонь по наших оборонних укріпленнях довкола Мар’їнки і шахти Бутівка. Гранатомети різних видів та легке піхотне озброєння загарбники застосували біля Авдіївки та Водяного, а зі стрілецької зброї провокували оборонців Широкиного. Українські воїни жодного разу не піддалися на провокації агресора і вогонь у відповідь не відкривали", - йдеться у повідомленні прес-центру штабу АТО.
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Слід зазначити, що впродовж минулої доби сепаратисти активізували повітряну розвідку. Безпілотні літальні апарати бойовиків ОРДЛО, які заборонені до застосування Мінськими домовленостями, були зафіксовані у районі Світлодарської дуги та на Приазов’ї.