За минулий тиждень у зоні АТО знешкодили 670 вибухонебезпечних предметів

“За минулий тиждень військові сапери в районі проведення АТО очистили від мін близько 28 гектарів місцевості, знешкодивши понад 670 вибухонебезпечних предметів”, — повідомила О.Гаврилюк.

Вона також додала, що всього з початку антитерористичної операції інженерно-саперні підрозділи Збройних Сил України знешкодили майже 138 тисяч мінно-вибухових пристроїв та очистили від вибухонебезпечних предметів понад 2730 гектарів території у Донецькій та Луганській областях.