За минулий тиждень у зоні АТО знешкодили 670 вибухонебезпечних предметів
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. За минулий тиждень військові сапери в районі проведення АТО знешкодили понад 670 вибухонебезпечних предметів. Про це під час брифінгу заявила речник Міністерства оборони України Оксана Гаврилюк, передає кореспондент УНН.
“За минулий тиждень військові сапери в районі проведення АТО очистили від мін близько 28 гектарів місцевості, знешкодивши понад 670 вибухонебезпечних предметів”, — повідомила О.Гаврилюк.
Вона також додала, що всього з початку антитерористичної операції інженерно-саперні підрозділи Збройних Сил України знешкодили майже 138 тисяч мінно-вибухових пристроїв та очистили від вибухонебезпечних предметів понад 2730 гектарів території у Донецькій та Луганській областях.