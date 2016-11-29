За прошедшую неделю в зоне АТО обезвредили 670 взрывоопасных предметов
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. За прошедшую неделю военные саперы в районе проведения АТО обезвредили более 670 взрывоопасных предметов. Об этом во время брифинга заявила пресс-секретарь Министерства обороны Украины Оксана Гаврилюк, передает корреспондент УНН.
"За прошедшую неделю военные саперы в районе проведения АТО очистили от мин около 28 гектаров местности, обезвредив более 670 взрывоопасных предметов", - сообщила О.Гаврилюк.
Она также добавила, что всего с начала антитеррористической операции инженерно-саперные подразделения Вооруженных Сил Украины обезвредили почти 138 тыс. минно-взрывных устройств и очистили от взрывоопасных предметов более 2730 гектаров территории в Донецкой и Луганской областях.