За прошедшую неделю в зоне АТО обезвредили 670 взрывоопасных предметов

"За прошедшую неделю военные саперы в районе проведения АТО очистили от мин около 28 гектаров местности, обезвредив более 670 взрывоопасных предметов", - сообщила О.Гаврилюк.

Она также добавила, что всего с начала антитеррористической операции инженерно-саперные подразделения Вооруженных Сил Украины обезвредили почти 138 тыс. минно-взрывных устройств и очистили от взрывоопасных предметов более 2730 гектаров территории в Донецкой и Луганской областях.