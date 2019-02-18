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За кермом Infiniti, що влаштував перегони з поліцією у столиці, був іноземець

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 лютого. УНН. Водієм автомобіля Infiniti, який вчора протаранив поліцейське авто, був іноземний громадянин. Цю інформацію УНН підтвердили у правоохоронних органах.

"Громадянин Нігерії 1989 року народження", - повідомили правоохоронці.

Відомо, що патрульні зупинили авто для перевірки та складання протоколу. Однак, водій після зупинки почав поводитися агресивно та відштовхнув патрульного дверима свого авто. За тим іноземець протаранив автомобіль патрульних та поїхав з місця події. У столиці був оголошений план "Перехоплення". Врешті порушника затримали. За даним фактом розпочато досудове розслідування за ст. 345 КК України – погроза або насильство до працівника поліції.

В Києві водій Infiniti намагався втекти від переслідування правоохоронців і зіткнувся з автомобілем патрульної служби поліції.

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