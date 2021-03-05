За інформацію про кримінального авторитета з Киргистану Колбаєва у США пропонують 5 млн доларів

Деталі

Зауважують, що оцінюватися буде будь-яка інформація, яка призвела до арешту чи засудження Камчибека Колбаєва та за інформацію, що призвела до порушення фінансових механізмів злочинної організації Колбаєва.

Ця винагорода пропонується в рамках Програми винагород Державного департаменту за транснаціональну організовану злочинність (TOCRP). Департамент виплатив винагороду понад 130 мільйонів доларів за інформацію, яка призводить до затримання.

Що передувало

У 2000 році Колбаєва засудили за замах на вбивство свого одноразового кримінального боса та вбивство двох інших. За ці злочини Колбаєва засудили до 25 років, але, відбувши шість років, він втік із в’язниці. У 2007 році Державний департамент США назвав Колбаєва “лідером найвпливовішої злочинної групи” в країні, а 23 квітня 2008 року Колбаєва “коронували” як злодія в законі в Москві російська організована злочинність лідери.

Нагадаємо

“Вора в законі” на прізвисько “Зюзя” примусово видворено за межі України. 39-річному громадянину іншої держави заборонено в’їжджати в Україну упродовж 3-х років.