За І квартал із газосховищ відібрано на 85% більше газу

“Протягом І кварталу 2018 року із газосховищ було відібрано 7 млрд куб. м природного газу, що на 5,3 млрд куб. м (майже у 3 рази) більше ніж у IV кварталі 2017 року та на 3,2 млрд куб. м (85,2 %) більше ніж у І кварталі попереднього року”, — йдеться у повідомленні.

Як пояснили у Комісії, такі значні обсяги відбору природного газу із газосховищ протягом І кварталу забезпечили покриття додаткового попиту споживачів на природний газ у цей період.

Загалом, станом на кінець І кварталу в підземних газосховищах зберігалося 7,7 млрд куб. м природного газу, що на 7 млрд куб. м (47,7%) менше ніж у IV кварталі 2017 року та на 0,5 млрд куб. м (6,6%) менше ніж у відповідному періоді 2017 року.

Крім того, у НКРЕКП зазначили, що протягом сезону відбору природного газу (IV квартал 2017 року та І квартал 2018 року) із підземних газосховищ було відібрано 8,7 млрд куб. м природного газу, що на 0,5 млрд куб. м більше ніж було закачано протягом сезону закачування (ІІ квартал та ІІІ квартал 2017 року) (8,2 млрд куб. м).

Нагадаємо, у І кварталі населення збільшило споживання газу на 56%.