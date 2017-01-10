За фактом вибуху в квартирі на Хмельниччині відкрито кримінальне провадження

Так, у райцентрі Дунаївці на Хмельниччині, у одній з квартир п‘ятиповерхівки по вулиці Шевченка 8 січня стався вибух газу.

В результаті трагедії загинула 8-річна донька власниці помешкання, а сама 32-річна жінка отримала важкі травми та опіки. Доставили до лікарні у стані шоку також 11-річну дівчинку, яка мешкає двома поверхами вище. У під‘їзді та багатьох квартирах пошкоджено вікна і двері.

За попередніми даними, у помешканні вибухнув балон зі скрапленим газом. Остаточні причини вибуху встановить слідство.

За фактом вибуху газового балона відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) КК України.

Слідчим призначено пожежо-технічну експертизу.