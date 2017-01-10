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По факту взрыва в квартире в Хмельницкой области открыли уголовное производство

По факту взрыва в квартире в Хмельницкой области открыли уголовное производство

Киев • УНН

 • 8785 просмотра

КИЕВ. 10 января. УНН. По факту взрыва газового баллона в квартире в Дунаевцах открыли уголовное производство. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Хмельницкой области.

Так, в райцентре Дунаевцы Хмельницкой области, в одной из квартир пятиэтажки по улице Шевченко 8 января произошел взрыв газа.

В результате трагедии погибли 8-летняя дочь хозяйки квартиры, а сама 32-летняя женщина получила тяжелые травмы и ожоги. Доставили в больницу в состоянии шока также 11-летнюю девочку, которая живет двумя этажами выше. В подъезде и многих квартирах повреждены окна и двери.

По предварительным данным, в доме взорвался баллон со сжиженным газом. Окончательные причины взрыва установит следствие.

По факту взрыва газового баллона открыли уголовное производство по ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) УК Украины.

Следствие назначило пожаро-техническую экспертизу.

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