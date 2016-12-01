За фактом вибуху гранати у Дніпрі відкрили кримінальне провадження

"Кримінальне провадження відкрито за ч.4 ст.296 КК України (хуліганство із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень)", − зауважила А.Старчевська.

Нагадаємо, через гранату стався вибух у центрі Дніпра.