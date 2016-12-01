За фактом вибуху гранати у Дніпрі відкрили кримінальне провадження
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 1 грудня. УНН. За фактом вибуху гранати, що стався вчора ввечері, 30 листопада, в Дніпрі на вул.Грушевського, відкрито кримінальне провадження. Про це кореспонденту УНН-Центр в ексклюзивному коментарі повідомила речник ГУНП в Дніпропетровській області Анна Старчевська.
"Кримінальне провадження відкрито за ч.4 ст.296 КК України (хуліганство із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень)", − зауважила А.Старчевська.
Нагадаємо, через гранату стався вибух у центрі Дніпра.