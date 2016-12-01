По факту взрыва гранаты в Днепре открыли уголовное производство
Киев • УНН
ДНЕПР-КИЕВ. 1 декабря. УНН. По факту взрыва гранаты, который произошел вчера вечером, 30 ноября, в Днепре на Грушевского, открыто уголовное производство. Об этом корреспонденту УНН-Центр в эксклюзивном комментарии сообщила спикер ГУНП в Днепропетровской области Анна Старчевская.
"Уголовное производство открыто по ч.4 ст.296 УК Украины (хулиганство с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений)", - отметила А.Старчевская.
Напомним, произошел взрыв гранаты в центре Днепра.