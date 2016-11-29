За фактом розкрадання коштів "Фідобанку" накладено арешт на офісні будівлі в Києві

Встановлено, що службовцями “Фідобанку” у 2015 році вказане майно було відчужено комерційній структурі за 170 млн грн. Проте з’ясувалося, що купівля нерухомості відбулася через ланцюг фіктивних компаній та за рахунок коштів, які безпосередньо відносяться до активів цього ж банку.

Злочинні дії службовців фінустанови призвели до нанесення багатомільйонних збитків вкладникам та кредиторам банку, та як наслідок — віднесення його до категорії неплатоспроможних.

Наразі вказане нерухоме майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, а його арешт здійснено для забезпечення відшкодування збитків, завданих постраждалим, та недопущення його подальшого відчуження.

Офісні приміщення, розташовані на вулиці Велика Васильківська у Києві, загальною площею близько 6 тис. кв м.

Досудове розслідування, розпочате за ст.218-1 (доведення банку до неплатоспроможності), та ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України, триває.