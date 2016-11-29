По факту хищения средств "Фидобанка" наложен арест на офисные здания в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. В рамках уголовного производства по факту доведения ОАО "Фидобанк" до неплатежеспособности суд наложил арест на два офисных помещения в Киеве. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.
Установлено, что служащими "Фидобанка" в 2015 году указанное имущество было отчуждено коммерческой структуре за 170 млн грн. Однако выяснилось, что покупка недвижимости состоялась через цепь фиктивных компаний и за счет средств, которые непосредственно относятся к активам этого же банка.
Преступные действия служащих финучреждения привели к нанесению многомиллионных убытков вкладчикам и кредиторам банка, и как следствие - отнесение его к категории неплатежеспособных.
Сейчас указанное недвижимое имущество признано вещественным доказательством в уголовном производстве, а его арест осуществлен для обеспечения возмещения убытков, причиненных пострадавшим, и недопущения его дальнейшего отчуждения.
Офисные помещения, расположены на улице Большая Васильковская в Киеве, общей площадью около 6 тыс. кв м.
Досудебное расследование, начатое по ст.218-1 (доведение банка до неплатежеспособности), и ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины, продолжается.