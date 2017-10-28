За фактом обвалу шахти на Львівщині відкрили кримінальне провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом обвалу шахти “Лісова”, внаслідок якого постраждало троє шахтарів. Пр це повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області, передає УНН.
“Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, — до трьох років обмеження волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю терміном до трьох років або без такого”, — повідомили в поліції.
Нагадаємо, 27 жовтня у с.Сілець на Львівщині на шахті “Лісова” внаслідок обвалу породи було травмовано трьох працівників. Постраждалих з травмами різного ступеню важкості було госпіталізовано у Червоноградську міську лікарню.