За фактом нападу на військовий аеродром в Одесі розпочато розслідування

Кримінальне провадження відкрите за ст. 418 ККУ, тобто порушення статутних правил вартової служби чи патрулювання. Прокуратура з'ясовує обставини інциденту.

Нагадаємо, як розповів прес-офіцер Повітряних сил ЗСУ Роман Юрчило, сьогодні невідомі особи в балаклавах намагалися здійснити спробу рейдерського захоплення частини військового об’єкта, а саме частини аеродрому в Одесі, що є на сьогодні власністю Міністерства оборони України.