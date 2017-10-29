За фактом нападу на військовий аеродром в Одесі розпочато розслідування
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Військова прокуратура відкрила кримінальне провадження через ситуацію зі спробою захоплення військового аеродрому. Про це УНН повідомили у Військовій прокуратурі.
Кримінальне провадження відкрите за ст. 418 ККУ, тобто порушення статутних правил вартової служби чи патрулювання. Прокуратура з'ясовує обставини інциденту.
Нагадаємо, як розповів прес-офіцер Повітряних сил ЗСУ Роман Юрчило, сьогодні невідомі особи в балаклавах намагалися здійснити спробу рейдерського захоплення частини військового об’єкта, а саме частини аеродрому в Одесі, що є на сьогодні власністю Міністерства оборони України.