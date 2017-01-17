За фактом катування пацієнтів психлікарні розпочали кримінальне провадження на Сумщині

Прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом ймовірного заподіяння фізичного та морального страждання пацієнтам Сумської обласної психіатричної лікарні №2.

Встановлено, що в зазначеній медичній установі тривалий час зберігалась низька температура, пацієнти перебували в неприпустимих умовах, що призвело до захворювання п’яти осіб на пневмонію.

До ЄРДР внесено відомості за ч.1 ст.127 (катування) КК України. Наразі проводиться комплекс слідчих та процесуальних дій, спрямований на встановлення фактичних обставин вчиненого кримінального правопорушення.