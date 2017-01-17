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По факту пыток пациентов психбольницы начали уголовное производство в Сумской области

По факту пыток пациентов психбольницы начали уголовное производство в Сумской области

Киев • УНН

 • 11453 просмотра

КИЕВ. 17 января. УНН. В Сумской области по факту возможной пытки пациентов психиатрической больницы начали уголовное производство. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Сумской области.

Прокуратура начала уголовное производство по факту возможного причинения физического и морального страдания пациентам Сумской областной психиатрической больницы №2.

Установлено, что в указанном медицинском учреждении длительное время сохранялась низкая температура, пациенты находились в недопустимых условиях, что привело к заболеванию пяти человек пневмонией.

В ЕРДР внесли сведения по ч.1 ст.127 (истязание) УК Украины. В настоящее время проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленный на установление фактических обстоятельств совершенного уголовного преступления.

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