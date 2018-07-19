За екстрадованого з Польщі екс-головбуха "Укрспирту" заставу ще не внесли

"Він перебуває від 17 числа у Лук'янівському СІЗО", - повідомили правоохоронці.



Як повідомляв УНН, Польща видала Україні екс-головного бухгалтера "Укрспирту" Сергія Безродного.



Досудовим розслідуванням встановлено, що Безродний, за попередньою змовою з іншими службовими особами, розтратив кошти держпідприємства на загальну суму 260 млн 808 тис. 631 грн та за попередньою змовою групою осіб ухилився від сплати податків, що призвело до ненадходження до держбюджету коштів в розмірі 49 млн 859 тис. 541,23 грн.



17 липня 2018 року Шевченківський районний суд Києва застосував до Безродного арешт з можливістю внесення 27,6 млн грн застави.



У грудні 2014 року директора підприємства Лабутіна М.Ю. та головного бухгалтера Безродного С.В. оголошено в розшук за фактом вчинення тяжких злочинів, пов'язаних з ухиленням від сплати податків та розкраданням державних коштів.