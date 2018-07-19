За экстрадированного из Польши экс-главбуха "Укрспирта" залог еще не внесли

"Он находится с 17 числа в Лукьяновском СИЗО", - сообщили правоохранители.



Как сообщал УНН, Польша выдала Украине экс-главного бухгалтера "Укрспирт" Сергея Безродного.



Досудебным расследованием установлено, что Безродный, по предварительному сговору с другими должностными лицами, растратил средства госпредприятия на общую сумму 260 млн 808 тыс. 631 грн и по предварительному сговору группой лиц уклонился от уплаты налогов, что привело к непоступлению в госбюджет средств в размере 49 млн 859 тыс. 541,23 грн.



17 июля 2018 года Шевченковский районный суд Киева применил к Безродному арест с возможностью внесения 27,6 млн грн залога.



В декабре 2014 года директора предприятия Лабутина М.Ю. и главного бухгалтера Безродного С.В. объявлено в розыск по факту совершения тяжких преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов и хищением государственных средств.