За дві доби прикордонники відмовили у перетині кордону близько 100 особам
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. Протягом 31 грудня та 1 січня співробітники Державної прикордонної служби України відмовили у пропуску через державний кордон близько 100 особам. Про це УНН повідомили в прес-службі Державної прикордонної служби України.
"За дві доби було відмовлено у пропуску через державний кордон близько 100 особам, в переважній більшості яких були не належним чином оформлені документи", - заявили в прес-службі.
Крім того, в Держприкордонслужбі додали, що в результаті проведених перевірочних заходів на кордоні протягом 31 грудня та 1 січня було припинено майже 150 правопорушень з прикордонних питань та виявлено майже 120 осіб з порушеннями правил перебування в Україні і транзитного проїзду через нашу територію.
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"Загалом тільки за дві минулі доби співробітники Державної прикордонної служби України забезпечили пропуск понад 270 тисяч громадян та близько 60 тисяч транспортних засобів", - повідомили прес-службі.
Нагадаємо, з нового року у пунктах пропуску на державному кордні у повному обсязі запрацювала система фіксації біометричних даних іноземців та осіб без громадянства, прикордонники за перші години дії системи оформили понад 2700 осіб, близько 500 із них – громадян Росії.