За два роки витрати українців на алкоголь і тютюн зросли майже на 60% - статистика

Також за два роки досить суттєво зросли витрати українців на продукти харчування та безалкогольні напої. У І кварталі 2018 року українці витратили на їжу та безалкогольні напої 211,9 млрд грн, що на 52,4% більше, ніж за аналогічний період 2016 року.

Загалом кінцеві споживчі витрати українців за два роки зросли на 47%.

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Зауважимо, що за перші три місяці року українці витратили на алкоголь майже 38 млрд грн.

Тим часом у світі зростає споживання алкоголю. Так, у 2017 році загальне споживання горілки в світі виросло на 1,8%, у порівнянні з 2016 роком.

Відзначимо, що кожен українець в середньому витрачає на алкоголь близько 600 грн на рік.