За добу в Україні виявили понад 400 п'яних водіїв
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. За минулу добу виявили понад 400 водіїв, які керували транспортними засобами з ознаками алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Нацполіції.
Так, за добу поліцейські виявили 5 935 порушень Правил дорожнього руху, а з початку профілактичних заходів "Тиждень безпеки дорожнього руху" – 21 443 порушень.
"Зокрема, за добу патрульні виявили 414 водіїв, які керували транспортними засобами і мали ознаки алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння. Крім того, поліцейські виявили 620 фактів керування транспортним засобом без відповідних документів. Також зафіксовано факти перевищення встановленого обмеження швидкості з боку 917 водіїв", - йдеться в повідомленні.
Загалом на території України за минулу добу було вчинено 511 ДТП. Зафіксовано 100 ДТП з травмованими, у яких загинули 7 осіб та травмовано – 102 особи.
Як повідомляв УНН, упродовж Великодніх вихідних, 27 і 28 квітня, на дорогах Київської області сталося 37 ДТП. У результаті загинула одна людина.