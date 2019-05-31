Поліція відкрила 11 проваджень про порушення щодо виборів до Ради
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Поліція відкрила 11 проваджень про порушення щодо виборів до Верховної Ради. Про це УНН повідомляє з посиланням дані МВС.
За минулу добу, 30 травня, до поліції надійшло два повідомлення щодо порушення виборчого законодавства – у Луганській та Донецькій областях. За фактом порушення у Донецькій області відкрито провадження за ч. 1 ст. 366 КК України (службове підроблення).
Крім того, 29 травня, до поліції надійшло два повідомлення щодо порушень у виборчому процесі – у Дніпропетровській та Київській областях. За фактом порушення у Київській області поліція відкрила кримінальне провадженння за ч. 1 ст. 191 КК України (Привласнення чи розтрата чужого майна шляхом зловживання службовим становищем).
Сьогодні, 31 травня, за даними МВС, повідомлень про порушення виборчого законодавства до поліції не надходило.
Загалом, з 24 травня, з початку кампанії, пов’язаної з виборами до Верховної Ради, до поліції надійшло 25 повідомлень про порушення виборчого законодавства, відкрито 11 кримінальних проваджень.
Нагадаємо, у період виборів зареєстровано понад 11 тисяч повідомлень про порушення.