За добу на дорогах України загинуло 19 осіб - Аброськін
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Упродовж минуої добу на дорогах України загинуло 19 осіб, ще 100 отримали поранення. Про це на своїй сторінці у Facebook написав перший заступник голови Національної поліції В'ячеслав Аброськін, передає УНН.
“Тільки за добу, 25.12.2017, на автошляхах нашої країни загинуло 19 чоловік й травмовано 100 громадян. З початку року загинули 3659 наших громадян різного віку, травмовано — 34 тис.143. Аби зрозуміти масштаб трагедії та загрози нашому суспільству, таку кількість травмованих можна порівняти з кількістю мешканців довоєнної Авдіївки, а вбитих — це майже дві Затоки на Одещині”, - написав Аброськін.
Як повідомляв УНН, уряд схвалив посилення відповідальності за окремі порушення ПДД.