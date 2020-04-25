За добу на COVID-19 в Україні захворіло 42 дітей та 16 медиків
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. В Україні за минулу добу на коронавірусну хворобу COVID-19 захворіли 478 осіб, з них 42 дітей та 16 медичних працівників. Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
“За минулу добу захворіло 478 осіб, з них 42 дітей та 16 медпрацівників. Було госпіталізовано 138 осіб. Зафіксовано 8 летальних випадків, при цьому 181 пацієнт одужав, у тому числі 19 дітей”, — розповів Степанов.
Він зазначив, що за весь час пандемії захворіло 8 125 людей, 545 дітей та 1574 медпрацівників.
“За попередню добу здійснено 5825 досліджень методом ПЛР — новий рекорд. З них від хворих з пневмонією 967 осіб. Усього проведено 7850 тестів від хворих пневмонією після зміни алгоритму тестування”, — додав міністр.
Варто зазначити, що за останню добу найбільшу кількість випадків зареєстровано у Чернівецькій області — 109 та місті Київ — 37.
В Україні зафіксовано 8 125 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Загалом одужало 782 особи, а летальних випадків 201.