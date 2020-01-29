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За добу майже 40 тисяч сирійців стали біженцями через обстріли

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 січня. УНН. У провінції Ідліб на північному заході Сирії через безперервні обстріли армії Асада й авіації РФ за одну добу свої домівки залишили близько 40 тисяч мирних мешканців. Про це повідомляє УНН з посиланням на Анадолу.

За добу майже 40 тисяч сирійців стали біженцями через обстріли

"За останні 24 години свої домівки в районах бойових дій на північному заході Сирії полишили ще 39 377 осіб. Населення в масовому порядку тікає зі своїх будинків на тлі постійних обстрілів і авіаударів армії Башара Асада і ВКС Росії", - йдеться в повідомленні.

За інформацією місцевих правозахисників, останніми днями сирійці масово покидають південь і південний схід провінції Ідліб, а також захід і південь провінції Алеппо.

З так званої зони деескалації люди тікають у відносно безпечні райони на кордоні з Туреччиною.

За даними Анадолу, від початку листопада 2019 року кількість мігрантів на північному заході Сирії сягнула 541 тисячі осіб.

Нагадаємо, через авіаудар Росії на північному заході Сирії загинули щонайменше 10 цивільних.

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