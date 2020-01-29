За сутки почти 40 тысяч сирийцев стали беженцами из-за обстрелов
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. В провинции Идлиб на северо-западе Сирии из-за непрекращающихся обстрелов армии Асада и авиации РФ за сутки свои дома покинули около 40 000 мирных жителей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Анадолу.
"За последние 24 часа свои дома в районах боевых действий на северо-западе Сирии покинули еще 39 377 человек. Население в массовом порядке убегает из своих домов на фоне постоянных обстрелов и авиаударов армии Башара Асада и ВКС России", - говорится в сообщении.
По информации местных правозащитников, в последние дни сирийцы массово покидают юг и юго-восток провинции Идлиб, а также запад и юг провинции Алеппо.
С так называемой зоны деэскалации люди бегут в относительно безопасные районы на границе с Турцией.
По данным Анадолу, с начала ноября 2019 года количество мигрантов на северо-западе Сирии достигло 541 000 человек.
Напомним, из-за авиаудара России на северо-западе Сирии погибли по меньшей мере 10 гражданских.