За добу донецькі правоохоронці вилучили з незаконного обігу понад 1,7 тисяч боєприпасів
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 8 листопада. УНН. Набої, гранати, автомати та вибухівку вилучали правоохоронці впродовж минулої доби у мешканців регіону. Деякі з правопорушників приховували зброю вдома, інші намагалися її переправити. За встановленими фактами відкрито 5 кримінальних проваджень. Про це повідомили у відділі комунікації Нацполіції в Донецькій області, предає УНН.
“В регіоні проходить спецоперація „Зброя та вибухівка“, яка охоплює 6 областей України. Мета — блокувати постачання зброї на мирну територію України та попередити правопорушення та нещасні випадків з її використанням. Для цього правоохоронцями посилено роботу на блокпостах та залізничних вокзалах” — повідомили в ГУНП в Донецькій області.
За 24 години поліцейські задокументували 5 фактів вилучень нелегальних небезпечних предметів.
Так за минулу добу у Маріуполі поліцейські у багажнику автомобіля виявили 5 автоматів та більше 1,5 тис. набоїв. У транспортному засобі знаходились два 25-річних хлопця, без документів на зброю.
На мобільному блокпості Слов’янська затримали громадянина, у якого виявили мінометну мину, артилерійський снаряд, 5 патронів, залізну банку з порохом. У тому ж напрямку у громадянина під час обшуку знайши 200 г вибухової речовини. Уся зброя вилучена.
Правопорушників чекає до 7 років позбавлення волі.
Нагадаємо, 6 листопада співробітники Служби безпеки України викрили та попередили спробу збуту зброї, боєприпасів та наркотичних речовин в Одеській області.