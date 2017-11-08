За сутки донецкие правоохранители изъяли из незаконного оборота более 1,7 тысяч боеприпасов

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 28762 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 93339 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 84560 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 100344 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 100473 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 77025 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 101835 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 101369 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Киев  •  УНН

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МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 8 ноября. УНН. Патроны, гранаты, автоматы и взрывчатку изымали правоохранители в течение минувших суток у жителей региона. Некоторые из правонарушителей скрывали оружие дома, другие пытались его переправить. По установленным фактам открыто 5 уголовных производств. Об этом сообщили в отделе коммуникации Нацполиции в Донецкой области, предает УНН.

“В регионе проходит спецоперация „Оружие и взрывчатка“, которая охватывает 6 областей Украины. Цель — блокировать поставки оружия на мирную территорию Украины и предупредить правонарушения и несчастные случаи с ее использованием. Для этого правоохранителями усилена работа на блокпостах и ​​железнодорожных вокзалах”, — сообщили в ГУНП в Донецкой области.

За 24 часа полицейские задокументировали 5 фактов изъятий нелегальных опасных предметов.

Так за минувшие сутки в Мариуполе полицейские в багажнике автомобиля обнаружили 5 автоматов и более 1,5 тыс. патронов. В транспортном средстве находились два 25-летних парня, без документов на оружие.

На мобильном блокпосту Славянская задержали гражданина, у которого обнаружили минометную мину, артиллерийский снаряд, 5 патронов, железную банку с порохом. В том же направлении у гражданина при обыске знайшы 200 г взрывчатого вещества. Все оружие изъято.

Правонарушителей ждет до 7 лет лишения свободы.

Напомним, 6 ноября сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и пресекли попытку сбыта оружия, боеприпасов и наркотических веществ в Одесской области.

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