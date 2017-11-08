За сутки донецкие правоохранители изъяли из незаконного оборота более 1,7 тысяч боеприпасов
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 8 ноября. УНН. Патроны, гранаты, автоматы и взрывчатку изымали правоохранители в течение минувших суток у жителей региона. Некоторые из правонарушителей скрывали оружие дома, другие пытались его переправить. По установленным фактам открыто 5 уголовных производств. Об этом сообщили в отделе коммуникации Нацполиции в Донецкой области, предает УНН.
“В регионе проходит спецоперация „Оружие и взрывчатка“, которая охватывает 6 областей Украины. Цель — блокировать поставки оружия на мирную территорию Украины и предупредить правонарушения и несчастные случаи с ее использованием. Для этого правоохранителями усилена работа на блокпостах и железнодорожных вокзалах”, — сообщили в ГУНП в Донецкой области.
За 24 часа полицейские задокументировали 5 фактов изъятий нелегальных опасных предметов.
Так за минувшие сутки в Мариуполе полицейские в багажнике автомобиля обнаружили 5 автоматов и более 1,5 тыс. патронов. В транспортном средстве находились два 25-летних парня, без документов на оружие.
На мобильном блокпосту Славянская задержали гражданина, у которого обнаружили минометную мину, артиллерийский снаряд, 5 патронов, железную банку с порохом. В том же направлении у гражданина при обыске знайшы 200 г взрывчатого вещества. Все оружие изъято.
Правонарушителей ждет до 7 лет лишения свободы.
Напомним, 6 ноября сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и пресекли попытку сбыта оружия, боеприпасов и наркотических веществ в Одесской области.