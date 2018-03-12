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За день євро в обмінниках втратив 1% своєї вартості

За день євро в обмінниках втратив 1% своєї вартості

Київ • УНН

 • 9404 перегляди

КИЇВ. 12 березня. УНН. Станом на 12 березня долар в обмінниках коштує 26,3 грн/долар, що майже на 12 копійок менше або на 0,5% ніж попереднього дня, а євро відучора подешевшав на 33 копійки або на 1% до 32,6 грн/євро, передає УНН з посиланням на дані сайту Курс Денег.

Згідно з інформацією порталу, сьогодні в обмінниках основні курси валют встановлені на такому рівні:

  • 26,333 гривень за долар;
  • 32,600 гривень за євро;
  • 0,473 гривень за російський рубль;
  • 36,965 гривень за фунт стерлінгів.

Додамо, фунт стерлінгів за день подешевшав 26 копійок.

Раніше повідомлялось, що на 12 березня офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,09 грн/дол.

Нагадаємо, НБУ повністю скасує вимогу щодо обов'язкового продажу іноземної валюти за умови, що резерви НБУ будуть поповнюватись, а співпраця з МВФ продовжиться.

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