За день євро в обмінниках втратив 1% своєї вартості
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Станом на 12 березня долар в обмінниках коштує 26,3 грн/долар, що майже на 12 копійок менше або на 0,5% ніж попереднього дня, а євро відучора подешевшав на 33 копійки або на 1% до 32,6 грн/євро, передає УНН з посиланням на дані сайту Курс Денег.
Згідно з інформацією порталу, сьогодні в обмінниках основні курси валют встановлені на такому рівні:
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- 26,333 гривень за долар;
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- 32,600 гривень за євро;
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- 0,473 гривень за російський рубль;
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- 36,965 гривень за фунт стерлінгів.
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Додамо, фунт стерлінгів за день подешевшав 26 копійок.
Раніше повідомлялось, що на 12 березня офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,09 грн/дол.
Нагадаємо, НБУ повністю скасує вимогу щодо обов'язкового продажу іноземної валюти за умови, що резерви НБУ будуть поповнюватись, а співпраця з МВФ продовжиться.