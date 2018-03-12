За день евро в обменниках потерял 1% своей стоимости
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. По состоянию на 12 марта доллар в обменниках стоит 26,3 грн/доллар, что почти на 12 копеек меньше или на 0,5% чем в предыдущий день, а евро со вчерашнего дня подешевел на 33 копейки или на 1% до 32,6 грн/евро, передает УНН со ссылкой на данные сайта Курс Денег.
Согласно информации портала, сегодня в обменниках основные курсы валют установлены на таком уровне:
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- 26,333 гривен за доллар;
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- 32,600 гривен за евро;
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- 0,473 гривен за рубль;
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- 36,965 гривен за фунт стерлингов.
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Добавим, фунт стерлингов за день подешевел 26 копеек.
Ранее сообщалось, что на 12 марта официальный курс гривны установлен на уровне 26,09 грн/долл.
Напомним, НБУ полностью отменит требование об обязательной продаже иностранной валюты при условии, что резервы НБУ будут пополняться, а сотрудничество с МВФ продолжится.