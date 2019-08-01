За чотири років в Україні не передано до суду жодного провадження щодо екоциду

КИЇВ. 1 серпня. УНН. Упродовж 2015-2018 років в Україні до суду не направлено жодного провадження стосовно масового знищення рослинного або тваринного світу, отруєння атмосфери або водних ресурсів, а також вчинення інших дій, що можуть спричинити екологічну катастрофу. Про це у відповідь на інформаційний запит УНН повідомили у Генеральній прокуратурі України.