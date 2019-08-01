За чотири років в Україні не передано до суду жодного провадження щодо екоциду
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. Упродовж 2015-2018 років в Україні до суду не направлено жодного провадження стосовно масового знищення рослинного або тваринного світу, отруєння атмосфери або водних ресурсів, а також вчинення інших дій, що можуть спричинити екологічну катастрофу. Про це у відповідь на інформаційний запит УНН повідомили у Генеральній прокуратурі України.
Так, в Україні упродовж 2015-2018 років обліковано 6 кримінальних проваджень за ст. 441 (Екоцид) КК України. Загалом зареєстровано 9 кримінальних правопорушень. З цієї кількості закрито 3 провадження. Проте протягом цих чотирьох років жодного провадження по екоциду не було направлено до суду.
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Згідно з даними, найбільше обліковано кримінальних правопорушень у 2017-му році – 3, у 2018-му році – 2, а у 2016-му році – 1, а у 2015–му році жодного.
Нагадаємо, збитки внаслідок замулювання Молочного лиману на Запоріжжі, яке сталося у вересня 2017 року, становили щонайменше 90 млн грн.