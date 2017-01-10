За часи негоди на Миколаївщині через переохолодження госпіталізована 21 особа
Київ • УНН
МИКОЛАЇВ-КИЇВ. 10 січня. УНН. З 6 по 10 січня Миколаївським обласним центром екстреної медичної допомоги та медицини катастроф надано медичну допомогу в 5165 випадках, тому числі, 24 особи звернулися за допомогою з ознаками обмороження чи переохолодження, з них 21 госпіталізовано. Про це УНН повідомили у прес-службі обласного управління охорони здоров’я.
Лікувальні установи області працювали в штатному режимі. Надзвичайних ситуацій не зафіксовано, електроенергія і тепло в медичні заклади подавалися безперебійно, надання медичної допомоги в період негоди організовано на належному рівні, зазначили у прес-службі.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, протягом доби троє людей отримали обмороження кінцівок на Прикарпатті.