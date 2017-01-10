За часи негоди на Миколаївщині через переохолодження госпіталізована 21 особа

МИКОЛАЇВ-КИЇВ. 10 січня. УНН. З 6 по 10 січня Миколаївським обласним центром екстреної медичної допомоги та медицини катастроф надано медичну допомогу в 5165 випадках, тому числі, 24 особи звернулися за допомогою з ознаками обмороження чи переохолодження, з них 21 госпіталізовано. Про це УНН повідомили у прес-службі обласного управління охорони здоров’я.