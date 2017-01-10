За время непогоды в Николаевской области с переохлаждением госпитализирован 21 человек
Киев • УНН
НИКОЛАЕВ-КИЕВ. 10 января. УНН. С 6 по 10 января Николаевским областным центром экстренной медицинской помощи и медицины катастроф оказана медицинская помощь в 5165 случаях, в том числе, 24 человека обратились за помощью с признаками обморожения или переохлаждения, из них 21 госпитализирован. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления здравоохранения.
Лечебные учреждения области работали в штатном режиме. Чрезвычайных ситуаций не зафиксировано, электроэнергия и тепло в медицинские учреждения подавались бесперебойно, оказание медицинской помощи в период непогоды организовано на должном уровне, отметили в пресс-службе.
Напомним, как сообщал УНН, в течение суток три человека получили обморожения конечностей на Прикарпатье.