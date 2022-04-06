За час війни в Києві загинуло 89 мирних людей, серед них четверо дітей – КМДА
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Від початку вторгнення росії в Києві загинуло вже 89 мирних жителів, серед них четверо дітей. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані КМДА.
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"У Києві за 40 днів повномасштабного російського вторгнення загинули 89 мирних осіб, серед них 4 дитини, поранені – 398 осіб, серед них – 20 дітей", — ідеться у повідомленні.
Додамо
Від ворожих ударів російських окупантів у столиці пошкоджено 167 житлових будинків різних типів, 44 школи, 26 дитячих садків,1 дитячий будинок та 11 адміністративних будівель. Масштаби пошкоджень різні: великі, середні та незначні.
Окрім того, рашисти пошкодили 2 спортивні об’єкти, 5 об’єктів соціальної сфери, 17 – охорони здоров’я, 10 – культурної сфери, 48 об’єктів транспортної інфраструктури.
Як зазначили, зараз в Києві стало безпечніше, але все ще залишається загроза повітряних атак. Тих, хто виїхав зі столиці, влада закликає поки що утриматися від повернення.
Нагадаємо
За даними ООН, з початку повномасштабного вторгнення росії в Україні загинуло 1480 мирних жителів.