За час проведення АТО нагородами відзначено понад 56 тис. військових

"Під час виконання бойових завдань на Сході України нагороджено, зокрема, 224 військовослужбовця 14-го окремого батальйону територіальної оборони ЗС України: 30 осіб державними нагородами, 90 – заохочувальними відзнаками Міністерства оборони України, 104 – почесними нагрудними знаками начальника Генерального штабу – Головнокомандувача ЗС України," - повідомили в Генштабі.

Крім того, за дорученням тимчасово виконуючого обов’язки начальника Генерального штабу – Головнокомандувача ЗС України, кадрові органи командування Сухопутних військ ЗС України розглядають подання щодо нагородження ще 76 осіб зазначеного батальйону.

За підсумками опрацювання документи невідкладно направлять до вищих кадрових органів для реалізації.

Як повідомляв УНН, Президент нагородив 67 українських військових ЗСУ та Нацгвардії.