За боргами “Гаврилівських курчат” вишикувалася черга
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. Виробник курятини “Гаврилівські курчата”, компанія “Агромарс”, перед закриттям накопичила мільйонні борги перед банками і контрагентами. Про це свідчать дані Єдиного державного реєстру судових рішень (ЄДРСР), передає УНН.
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З виробником зокрема судиться “Кредобанк”. Банк намагається стягнути майже 1,5 млн дол. (42,4 млн грн) заборгованості по кредитах. Провадження у справі відкрите на початку березня. Справу слухатиме Господарський суд міста Києва.
Ще понад 1 млн грн з “Агромарсу” намагається стягнути ТОВ “ТЕРРА ЕКОЛЕНД С”. Компанія займається виробництвом добрив і була контрагентом виробника.
За даними реєстру, “Агромарс” не в повному обсязі та не своєчасно сплатив “ТЕРРА ЕКОЛЕНД С” кошти за поставлений товар, тож товариство подало позов до Господарського суду міста Києва. Підготовче засідання у справі відбудеться 22 березня.
Ще 200 тисяч гривень “Агромарс” заборгував ТОВ “Неовак”, і понад 5,8 млн грн — ТОВ “Симедіка УА”.
Додамо, що наприкінці минулого року з виробником “Гаврилівських курчат” судився “Торговий Дім “Константа Холдинг”. Компанія вимагала від Товариства сплатити борг обсягом 8,8 млн грн. Вивчивши матеріали справи, суд задовольнив вимоги позивача, і вказав “Комплекс Агромарс” розрахуватися із контрагентом по боргах.
У самому “Агромарсі” сподівалися, що зможуть розрахуватися по боргах після відновлення виробництва “Гаврилівських курчат”. Однак у березні “Кредобанк” вже виставив на торги заставні активи компанії. Зокрема 22 березня буде аукціон з продажу 5 бройлерних ферм “Агромарсу”, що розташовані у Вишгороді Київської області.
За рахунок коштів, отриманих від реалізації нерухомого майна “Кредобанк” планує стягнути 117,956 тис. євро, 1480,784 тис. доларів і 768,338 тис. гривень.
Загалом у березні призначено низку судових засідань щодо стягнення коштів з “Агромарсу”:
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- “Агроспектр УКРАЇНА” вимагає сплати 3 358 983,22 грн
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- ТОВ “ТРАУ НУТРИШИН УКРАЇНА вимагає 4 734 151,20 грн
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- “ТЕРРА ЕКОЛЕНД С” вимагає 1 071 919,33 грн.
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- “Симедіка УА” вимагає 5 840 569,51 грн.
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- “СЕВА САНТЕ АНІМАЛЬ УКРАЇНА” вимагає 12 385 286,25 грн.
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- “Авіко Україна Груп” вимагає 2 116 433,48 грн.
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- “НЕОВАК” вимагає 198 757,84 грн.
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Окрім того, з “Агромарсом” хочуть розірвати договір оренди землі і вимагають сплатити заборгованість.