За долгами "Гавриловских курчат" выстроилась очередь
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. Производитель курятины "Гавриловские курчата", компания "Агромарс", перед закрытием накопила миллионные долги перед банками и контрагентами. Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра судебных решений (ЕГРСР), передает УНН.
Детали
С производителем в частности судится "Кредобанк". Банк пытается взыскать почти 1,5 млн долл. (42,4 млн грн) задолженности по кредитам. Производство по делу открыто в начале марта. Дело юудет слушать Хозяйственный суд города Киева.
Еще более 1 млн грн с "Агромарса" пытается взыскать ООО "ТЕРРА ЭКОЛЕНД С". Компания занимается производством удобрений и была контрагентом производителя.
По данным реестра, "Агромарс" в полном объеме и несвоевременно уплатил "ТЕРРА ЭКОЛЕНД С" средства за поставленный товар, поэтому общество подало иск в Хозяйственный суд города Киева. Подготовительное заседание по делу состоится 22 марта.
Еще 200 тыс. гривен "Агромарс" задолжал ООО "Неовак", и более 5,8 млн грн - ООО "Симедика УА".
Добавим, что в конце прошлого года с производителем "Гавриловских курчат" судился "Торговый Дом "Константа Холдинг". Компания требовала от Общества погасить долг в размере 8,8 млн грн. Изучив материалы дела, суд удовлетворил требования истца, и указал "Комплекс Агромарс" рассчитаться с контрагентом по долгам.
В самом "Агромарсе" надеялись, что смогут рассчитаться по долгам после возобновления производства "Гавриловских курчат". Однако в марте "Кредобанк" уже выставил на торги залоговые активы компании. В том числе 22 марта будут аукционы по продаже 5 бройлерных ферм "Агромарса", расположенных в Вышгороде Киевской области.
За счет средств, полученных от реализации недвижимого имущества, "Кредобанк" планирует взыскать 117,956 тыс. евро, 1480,784 тыс. долларов и 768,338 тыс. гривен.
В целом в марте назначен ряд судебных заседаний по взысканию средств с "Агромарса":
-
- "Агроспектр УКРАИНА" требует уплаты 3 358 983,22 грн
-
- ООО "ТРАУ НУТРИШИН УКРАИНА" требует 4 734 151,20 грн
-
- "ТЕРРА ЭКОЛЕНД С" требует 1 071 919,33 грн.
-
- "Симедика УА" требует 5 840 569,51 грн.
-
- "Сева Санте АНИМАЛ УКРАИНА" требует 12 385 286,25 грн.
-
- "Авико Украина Групп" требует 2 116 433,48 грн.
-
- "НЕОВАК" требует 198 757,84 грн.
-
Кроме того, с "Агромарсом" хотят расторгнуть договор аренды земли и требуют оплатить задолженность.