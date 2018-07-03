За 3 дні з Тунісу до України повернули майже 1 тис. українців - МЗС

"Станом на 11.43 год. за київським часом було завершено відправку українських туристів на Батьківщину. Загалом авіакомпаніями Fun Air та Anda Air на замовлення Bravo Airways 30 червня, 2 та 3 липня цього року з Тунісу було здійснено 6 авіарейсів, які забезпечили повернення 994 наших співвітчизників в Україну. Протягом усього періоду відправки українських туристів з ними в готелях та аеропорту міста Монастір з метою координації дій перебуває консул Посольства та почесний консул України в місті Сус", - повідомив начальник управління консульського забезпечення МЗС.

"Завдяки зусиллям Посольства було вирішено також нагальне питання щодо дозаправки українських літаків в Тунісі", - додав він.



Як повідомляв УНН, станом на 11:45 за Києвом з Тунісу вилетіли останні два літаки з громадянами України, які раніше через проблеми туроператора та авіаперевізника не могли залишити країну.

2 липня з Тунісу вилетів перший літак із українськими туристами, які "застрягли" в аеропорті.



Нагадаємо, українські туристи не могли повернутись з Тунісу додому.