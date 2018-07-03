За 3 дні з Тунісу до України повернули майже 1 тис. українців - МЗС

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КИЇВ. 3 липня. УНН. 30 червня, 2 та 3 липня цього року з Тунісу було здійснено 6 авіарейсів, які забезпечили повернення в Україну 994 співвітчизників, які раніше через проблеми туроператора та авіаперевізника не могли залишити країну. Про це в коментарі УНН повідомив начальник управління консульського забезпечення Міністерства Закордонних Справ України Василь Кирилич.

"Станом на 11.43 год. за київським часом було завершено відправку українських туристів на Батьківщину. Загалом авіакомпаніями Fun Air та Anda Air на замовлення Bravo Airways 30 червня, 2 та 3 липня цього року з Тунісу було здійснено 6 авіарейсів, які забезпечили повернення 994 наших співвітчизників в Україну. Протягом усього періоду відправки українських туристів з ними в готелях та аеропорту міста Монастір з метою координації дій перебуває консул Посольства та почесний консул України в місті Сус", - повідомив начальник управління консульського забезпечення МЗС.

"Завдяки зусиллям Посольства було вирішено також нагальне питання щодо дозаправки українських літаків в Тунісі", - додав він.

Як повідомляв УНН, станом на 11:45 за Києвом з Тунісу вилетіли останні два літаки з громадянами України, які раніше через проблеми туроператора та авіаперевізника не могли залишити країну.

2 липня з Тунісу вилетів перший літак із українськими туристами, які "застрягли" в аеропорті.

Нагадаємо, українські туристи не могли повернутись з Тунісу додому.

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